***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2021 14:56
Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 18.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 18.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 18.01.2021 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu
15:551.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:557,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:558,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:55420,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,81
|Açılış
|: 420,26
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ERBOS
|60,50
|129.810.249
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|40.694.721
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|78.751.623
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.928.920
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,10
|2.862.938.964
|% 7,22
|
|GARAN
|10,22
|2.007.556.719
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,60
|1.837.868.514
|% -3,35
|
|PETKM
|5,34
|1.241.945.528
|% 2,89
|
|SISE
|7,77
|1.208.789.784
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,60
|1.837.868.514
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,98
|862.448.364
|% 2,05
|
|TSKB
|1,81
|514.575.796
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,57
|890.253.425
|% -2,46
|
|PETKM
|5,34
|1.241.945.528
|% 2,89
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0861
|7,0889
|% 0,22
|
|Euro
|8,5804
|8,5866
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7839
|% 0,40
|
|Frank
|7,8999
|7,9475
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8848
|1,8943
|% 0,20
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,65
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.833
|13,00
|
|Tam
|2.779
|2.849
|14,94
|
|Yarım
|1.343
|1.378
|7,23
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|60,67
|60,67
|-0,03
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:01DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 666 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 26, 555.00 milyon TL de
-
15:59GOODY
Yüzde 5.45 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 261 adet işlem
-
15:58KONTR
Yüzde 8.19 oranında artışla 70.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 292 adet işlem
-
15:57ULAS
Yüzde 9.30 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 417 adet işlem