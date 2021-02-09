***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2021 15:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Behlül Tuncel 06.03.2020 27 SPK Düzey 3 Lisansı - sanslar
Benan Tanfer 06.03.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.03.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 06.03.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 06.03.2020 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 06.03.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 06.03.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Po
15:451.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:457,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:458,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:45419,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,02
|Açılış
|: 419,47
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ERBOS
|60,50
|129.779.696
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.751.016
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.682.653
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.924.241
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,30
|2.840.384.707
|% 7,37
|
|GARAN
|10,23
|1.991.202.680
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,59
|1.836.918.822
|% -3,72
|
|PETKM
|5,35
|1.240.814.314
|% 3,08
|
|SISE
|7,77
|1.203.232.069
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,59
|1.836.918.822
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,98
|852.867.847
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|513.476.147
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,57
|889.588.206
|% -2,46
|
|PETKM
|5,35
|1.240.814.314
|% 3,08
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0896
|7,0935
|% 0,29
|
|Euro
|8,5808
|8,5875
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,7197
|9,7685
|% 0,24
|
|Frank
|7,8863
|7,9338
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% -0,01
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,74
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.781
|2.851
|16,87
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|8,16
|
|Çeyrek
|674
|690
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|0,00
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:53GOODY
Yüzde 5.23 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 449, 130 adet işlem
-
15:52SRVGY
Yüzde 4.27 oranında artışla 132.00 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 034 adet işlem
-
15:51KOZAL
Yüzde 6.85 oranında artışla 143.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 985, 038 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 92 artarak (% 1.47 ) 1, 649
-
15:50XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 26, 193.00 milyon TL de