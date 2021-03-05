***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi08.03.2021Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda TL ve döviz cinsinden sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli sermaye piyasası araçlarında kısa ve uzun pozisyon alarak, ortalama bir risk seviyesiyle orta ve uzun vadeli getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, yerli/yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediye bağlı menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Bununla birlikte, fon yabancı ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlarının asıl odağında Türk aktifleri olmasına rağmen, mümkün olduğu hallerde kar amaçlı ya da riskten korunma amaçlı, uluslararası likiditeyi haiz çapraz döviz piyasasındaki olanakları da değerlendirecektir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon, tüm para birimleri cinsinden olan yerli ve/veya yabancı her türlü yatırım aracına yatırım yapabilecektir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915572BIST