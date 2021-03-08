***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2021 11:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00041 0,15 0,00041 0,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915815
BIST
14:101.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:107,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1144
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0100
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:109,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1079
|Açılış
|: 6,2393
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0999
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:10416,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,45
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:10
|FADE
|11,55
|73.377.896
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.210.584
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.042
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.139.464.128
|% -1,30
|
|PETKM
|6,17
|1.099.187.392
|% 2,49
|
|KOZAL
|132,90
|905.247.007
|% 3,10
|
|THYAO
|14,78
|808.707.652
|% 0,00
|
|HALKB
|5,44
|778.169.375
|% 0,93
|
|PETKM
|6,17
|1.099.187.392
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,43
|384.132.379
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|778.169.375
|% 0,93
|
|GARAN
|9,13
|1.139.464.128
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|490.531.626
|% -0,23
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6433
|7,6464
|% 1,52
|
|Euro
|9,0791
|9,0879
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,5578
|10,6107
|% 1,54
|
|Frank
|8,1647
|8,2139
|% 1,32
|
|Riyal
|2,0337
|2,0439
|% 1,60
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,46
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,90
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,50
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|0,15
|