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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.03.2021 16:39



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
15.03.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917295


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 569.624 % 10,00  
DITAS 18,30 51.555.558 % 9,98  
GLRYH 11,36 19.279.847 % 9,97  
RTALB 23,60 135.503.059 % 9,97  
SANKO 10,92 29.823.451 % 9,97  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,5242 7,5274 % 0,31  
Euro 8,9951 9,0029 % 0,52  
Sterlin 10,4578 10,5103 % 0,47  
Frank 8,0799 8,1286 % 0,64  
Riyal 1,9985 2,0086 % 0,35  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -1,35  
Altın Gr. 419 419 2,94  
Cumhuriyet 2.777 2.819 9,00  
Tam 2.752 2.824 -1,13  
Yarım 1.330 1.366 -0,55  
Çeyrek 667 683 -0,28  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 -0,19  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,01  
B. Petrol 68,61 68,61 0,71  
Seans Raporu 17:53
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