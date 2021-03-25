Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.03.2021 19:17



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve TL cinsi mevduata yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:321.386
Değişim :  -0,59% |  -8,23
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.412 En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 6,93 462.631.683 % 10,00  
UMPAS 2,42 780.097 % 10,00  
TRILC 45,82 10.895.813 % 9,99  
IDEAS 88,95 7.789.251 % 9,88  
SAYAS 25,24 66.437.388 % 9,83  
daha fazla
13:32 Alış Satış %  
Dolar 8,0392 8,0460 % 1,34  
Euro 9,4781 9,4988 % 1,53  
Sterlin 11,0188 11,0741 % 1,43  
Frank 8,4937 8,5449 % 1,06  
Riyal 2,1321 2,1428 % 1,09  
daha fazla
13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -0,37  
Altın Gr. 445 445 5,02  
Cumhuriyet 2.946 2.990 3,00  
Tam 2.932 3.008 3,53  
Yarım 1.417 1.455 1,70  
Çeyrek 711 728 0,86  
Gümüş.Ons 25,12 25,15 0,08  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,10  
B. Petrol 62,98 62,98 1,03  
Seans Raporu 13:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru