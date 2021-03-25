***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2021 19:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve TL cinsi mevduata yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler
13:321.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,23
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.384
13:328,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1065
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0460
En Düşük
7,9153
13:329,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1432
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4988
En Düşük
9,3140
13:32445,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,02
|Açılış
|: 445,49
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
446,80
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler13:32
|BJKAS
|6,93
|462.631.683
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.895.813
|% 9,99
|
|IDEAS
|88,95
|7.789.251
|% 9,88
|
|SAYAS
|25,24
|66.437.388
|% 9,83
|
|UFUK
|19,21
|162.584
|% -8,52
|
|QNBFB
|55,55
|143.636
|% -8,18
|
|MZHLD
|36,10
|45.059
|% -7,39
|
|SEKUR
|33,02
|3.661.713
|% -6,93
|
|AVOD
|9,86
|510.076.416
|% -6,45
|
|GARAN
|7,00
|1.445.915.420
|% 0,14
|
|VESTL
|37,42
|552.410.063
|% 0,86
|
|SISE
|7,34
|552.139.575
|% 1,66
|
|AVOD
|9,86
|510.076.416
|% -6,45
|
|BJKAS
|6,93
|462.631.683
|% 10,00
|
|GARAN
|7,00
|1.445.915.420
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,21
|113.998.315
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|201.802.393
|% 1,39
|
|GSRAY
|3,75
|314.206.461
|% 5,04
|
|SISE
|7,34
|552.139.575
|% 1,66
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0392
|8,0460
|% 1,34
|
|Euro
|9,4781
|9,4988
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,0188
|11,0741
|% 1,43
|
|Frank
|8,4937
|8,5449
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1321
|2,1428
|% 1,09
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,37
|
|Altın Gr.
|445
|445
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|3,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,53
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,70
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|1,03
|