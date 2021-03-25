***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve TL cinsi mevduata yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyüne yapılandırılmış ürünler, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve süreklilik arz etmeyecek şekilde mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte, fon G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlarının asıl odağında Türk aktifleri olmasına rağmen, mümkün olduğu hallerde kar amaçlı ya da riskten korunma amaçlı, uluslararası likiditeyi haiz çapraz döviz piyasasındaki olanakları da değerlendirecektir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 12.02.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 12.02.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 12.02.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 12.02.2020 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 12.02.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 12.02.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin İrez 16.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİlkay Öztürk 01.05.2020 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMümin Türkses 22.02.2021 2016-2020 Denizbank - Trader 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSüleyman Katipoğlu 01.03.2021 2015-2018 TEB Portföy- Fon Yöneticisi 2018-2021 Aksigorta - Fon Yöneticisi 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920672BIST