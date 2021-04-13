***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.04.2021
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1,00 0,00274 1,00 2 Çıkış komisyonuna ilişkin detaylı bilgi izahnamenin 6.6. maddesinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927190
BIST
12:351.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,73
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:358,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:359,7113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:35452,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 452,99
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MTRKS
|49,56
|5.491.298
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|880.271
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.750.311
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.494.091
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.363.865
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.034.074
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|353.570
|% -9,85
|
|EREGL
|16,70
|467.596.573
|% 1,83
|
|FENER
|33,92
|432.935.003
|% 8,37
|
|GARAN
|6,62
|340.024.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|330.597.453
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,71
|296.072.192
|% -7,86
|
|EKGYO
|1,77
|260.178.764
|% -2,75
|
|TSKB
|1,29
|178.172.873
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,04
|176.925.184
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,59
|189.211.446
|% 1,41
|
|GARAN
|6,62
|340.024.090
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1526
|8,1558
|% 0,08
|
|Euro
|9,7034
|9,7113
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1879
|11,2440
|% 0,19
|
|Frank
|8,7829
|8,8358
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,06
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,42
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|-1,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-2,86
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-1,38
|
|Çeyrek
|724
|741
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,49
|