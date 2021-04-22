***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.04.2021 16:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Bununla birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edilebilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00521 1,90 0,00521 1,90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930548
BIST
17:331.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:338,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1403
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:339,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1650
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
9,9700
En Düşük
9,9150
17:33477,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,34
|Açılış
|: 477,22
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FORMT
|1,18
|10.517.312
|% 18,00
|
|HLGYO
|3,30
|76.581.502
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.171.027
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.755.773
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.652.729
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.910.617
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|101.618.519
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|155.699.180
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.418.812.263
|% 0,72
|
|EREGL
|17,72
|801.019.207
|% -0,67
|
|KOZAL
|106,80
|765.046.248
|% 1,62
|
|THYAO
|11,18
|511.482.131
|% 2,57
|
|SASA
|44,68
|509.671.982
|% 0,18
|
|GARAN
|7,01
|1.418.812.263
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,07
|333.861.093
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|282.969.165
|% -1,10
|
|TSKB
|1,20
|134.485.709
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|233.612.163
|% -1,02
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3173
|8,3231
|% 1,76
|
|Euro
|9,9886
|9,9998
|% 1,35
|
|Sterlin
|11,4698
|11,5273
|% 0,95
|
|Frank
|9,0148
|9,0691
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 1,64
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,72
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|-0,23
|