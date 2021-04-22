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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.04.2021 16:40



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırım yapan fonlar bulunduğu gibi swap, opsiyon, forward ve futurs (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. Fon'un borsa yatırım fonları aracılığıyla gümüşe dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara işbu izahnamenin 3.1. no.lu maddesinde yer verilmektedir. İzahnamenin belirtilen maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, çeşitli nedenlerle, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının piyasa fiyatları ile spot veya vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli performans farklılıkları olabileceği hususunun yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekir. Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Bloomberg Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) 90
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930549


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TCELL 15,00 272.457.444 % 0,00  
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Altın Gr. 478 478 1,23  
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Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 25,99 26,01 -0,14  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,01  
B. Petrol 66,08 66,08 0,68  
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