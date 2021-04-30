***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 09:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 18.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 18.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 18.01.2021 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 18.01.2021 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 18.01.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 18.01.2021 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 18.01.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 18.01.2021 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi5
BIST
10:431.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:438,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:439,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:43468,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 468,97
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TIRE
|6,18
|1.721.124
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|56.825.807
|% 9,79
|
|EGSER
|15,12
|27.800.785
|% 9,57
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.966.746
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|863.756
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,06
|21.194.856
|% -7,09
|
|EREGL
|19,30
|249.463.309
|% 0,21
|
|THYAO
|12,16
|208.043.209
|% 1,50
|
|KOZAL
|110,50
|206.606.178
|% 1,94
|
|GARAN
|7,24
|184.376.820
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|172.444.829
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|67.272.842
|% -0,55
|
|GWIND
|4,92
|159.618.881
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,11
|55.783.057
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|184.376.820
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|172.444.829
|% 0,28
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2273
|8,2297
|% 0,33
|
|Euro
|9,9486
|9,9835
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4335
|11,4908
|% 0,31
|
|Frank
|9,0275
|9,0818
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1900
|2,2010
|% 0,46
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,35
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,39
|