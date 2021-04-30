***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 09:40
Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 16.03.2021 2013 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.- Asistan Portföy Yöneticisi 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933041
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2437
En Düşük
8,1830
18:059,9545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0073
En Düşük
9,9251
18:05468,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,29
|Açılış
|: 468,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
469,20
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2087
|8,2135
|% 0,13
|
|Euro
|9,9469
|9,9545
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,4338
|11,4911
|% 0,31
|
|Frank
|9,0181
|9,0725
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1877
|2,1987
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,30
|