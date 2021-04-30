|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,2077
|8,2142
|% 0,14
|Euro
|9,9441
|9,9553
|% -0,09
|Sterlin
|11,4442
|11,5016
|% 0,40
|Frank
|9,0262
|9,0806
|% 0,46
|Riyal
|2,1891
|2,2001
|% 0,42
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,40
|Altın Gr.
|468
|469
|1,31
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,02
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,36
Seans Raporu 18:05
- 17:59BOSSA Yüzde 4.23 oranında artışla 27.12 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 802 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 77 artarak (% 0.88 ) 1, 462
- 17:56ALGYO Yüzde 4.86 oranında artışla 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 960, 453 adet işlem
- 17:55KARTN Yüzde 4.34 oranında artışla 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 322 adet işlem
- 17:54BFREN Yüzde 6.26 oranında artışla 906.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 644 adet işlem