***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü
10:411.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:418,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:419,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0350
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:41469,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,92
|Açılış
|: 469,18
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:41
|TIRE
|6,18
|1.695.687
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|52.846.944
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|71.252.355
|% 8,96
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.361.692
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|837.620
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|27,14
|25.890.207
|% -5,70
|
|EREGL
|19,39
|225.228.116
|% 0,67
|
|THYAO
|12,15
|195.672.406
|% 1,42
|
|GARAN
|7,24
|176.963.583
|% 0,14
|
|KOZAL
|110,10
|145.908.557
|% 1,57
|
|GWIND
|4,96
|141.923.511
|% 5,53
|
|EKGYO
|1,83
|66.813.547
|% 0,00
|
|GWIND
|4,96
|141.923.511
|% 5,53
|
|YKBNK
|2,11
|55.217.506
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|176.963.583
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,18
|134.706.626
|% 0,84
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2283
|8,2380
|% 0,43
|
|Euro
|9,9661
|9,9988
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4322
|11,4895
|% 0,30
|
|Frank
|9,0290
|9,0834
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1902
|2,2012
|% 0,47
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,97
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,25
|