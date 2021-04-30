|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,2109
|8,2166
|% 0,17
|Euro
|9,9474
|9,9574
|% -0,06
|Sterlin
|11,4202
|11,4774
|% 0,19
|Frank
|9,0081
|9,0624
|% 0,26
|Riyal
|2,1843
|2,1953
|% 0,20
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,14
|Altın Gr.
|468
|469
|1,29
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,01
|-0,12
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|-0,02
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,33
Seans Raporu 18:05
- 17:59BOSSA Yüzde 4.23 oranında artışla 27.12 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 802 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 77 artarak (% 0.88 ) 1, 462
- 17:56ALGYO Yüzde 4.86 oranında artışla 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 960, 453 adet işlem
- 17:55KARTN Yüzde 4.34 oranında artışla 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 322 adet işlem
- 17:54BFREN Yüzde 6.26 oranında artışla 906.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 644 adet işlem