***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varlık gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Bu strateji ile fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçi piyasalar ve yurtdışı ülke piyasalarında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alınarak, spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939737BIST