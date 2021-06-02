***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 22:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varlık gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Bu strateji ile fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçi piyasalar ve yurtdışı ülke piyasalarında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alınarak, spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939737
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0809
|Açılış
|: 70,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 70,2500
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1013
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:057,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,14
|Açılış
|: 7,78
|
|Önceki Kapanış
|: 7,64
|
7,91
En Düşük
7,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5927
|8,5999
|% 0,95
|
|Euro
|10,4981
|10,5100
|% 0,97
|
|Sterlin
|12,1452
|12,2061
|% 1,06
|
|Frank
|9,5329
|9,5903
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2848
|2,2963
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,29
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,64
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,17
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,14
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT