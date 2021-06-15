***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2021 11:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
31.05.2021
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören (BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan) ihraççı paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942342
BIST
15:271.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:278,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0919
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2710,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1036
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:27512,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,11
|Açılış
|: 512,31
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:27
|MRSHL
|277,20
|4.855.571
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.033.077
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.240.486
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.487.099
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|1.018.435.500
|% 2,75
|
|THYAO
|14,54
|873.878.217
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,51
|624.784.636
|% -1,70
|
|GARAN
|8,37
|617.051.654
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,10
|475.002.916
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,24
|1.018.435.500
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|306.147.832
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,25
|117.473.510
|% 3,31
|
|GSRAY
|3,82
|370.046.839
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,51
|624.784.636
|% -1,70
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5597
|8,5611
|% 1,09
|
|Euro
|10,3662
|10,3709
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,9800
|12,0401
|% 0,58
|
|Frank
|9,4607
|9,5177
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% 0,91
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,30
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.372
|3.459
|55,31
|
|Yarım
|1.630
|1.673
|26,75
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,38
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,81
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:39XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 9, 728.00 milyon TL de
-
15:38ULAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 742 adet işlem
-
15:36SANFM
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 982 adet işlem
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ARCLK
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAL, TCELL