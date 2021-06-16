***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2021 11:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
16.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942589
BIST
11:291.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,30
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
11:298,5287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
11:2910,3511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
11:29509,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 509,79
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:29
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,63
|4.938.706
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,14
|64.898.369
|% 7,34
|
|INTEM
|45,00
|6.636.575
|% 6,08
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.440.985
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|917.807
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,61
|489.697.982
|% 0,83
|
|BOBET
|6,14
|346.025.767
|% 1,82
|
|GARAN
|8,35
|273.398.366
|% -0,83
|
|HALKB
|5,23
|251.954.147
|% -2,43
|
|YESIL
|2,36
|211.380.243
|% -8,17
|
|YESIL
|2,36
|211.380.243
|% -8,17
|
|EKGYO
|2,22
|172.036.646
|% 1,37
|
|BOBET
|6,14
|346.025.767
|% 1,82
|
|HALKB
|5,23
|251.954.147
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,24
|84.118.051
|% -0,44
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5271
|8,5287
|% -0,34
|
|Euro
|10,3453
|10,3511
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9907
|12,0508
|% -0,22
|
|Frank
|9,4534
|9,5103
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% -0,38
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,49
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,26
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
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11:43SEKUR
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 713 adet işlem
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11:36FADE
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 839 adet işlem
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EKGYO, DOHOL
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 3 kaybederek (% -0.02 ) 1, 269
-
11:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, BAGFS, UTPYA, BERA, BAYRK, YESIL, MERIT