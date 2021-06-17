***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2021 16:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşa
12:521.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,41
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.406
12:528,6815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
12:5210,3483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0492
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
12:52500,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,32
|Açılış
|: 500,13
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler12:52
|IDGYO
|6,05
|1.224.533
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|6.775.557
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.785.553
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.595.074
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.069.786
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|VERTU
|22,98
|19.728.396
|% -4,65
|
|SEYKM
|14,01
|30.436.983
|% -4,04
|
|THYAO
|14,52
|782.536.862
|% -0,95
|
|GARAN
|8,22
|346.399.737
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,01
|255.462.165
|% -2,23
|
|EKGYO
|2,11
|255.438.183
|% -0,47
|
|KOZAL
|121,60
|245.605.518
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,11
|255.438.183
|% -0,47
|
|THYAO
|14,52
|782.536.862
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,17
|115.495.286
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|346.399.737
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,01
|255.462.165
|% -2,23
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6800
|8,6815
|% -0,43
|
|Euro
|10,3428
|10,3483
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,0270
|12,0873
|% -0,65
|
|Frank
|9,4110
|9,4677
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% -0,43
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|22,85
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|20,70
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,01
|
|Çeyrek
|800
|818
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,67
|72,67
|-0,43
|