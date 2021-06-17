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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.06.2021 16:45



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşa
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:521.407
Değişim :  -0,52% |  -7,41
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.406
BIST En Aktif Hisseler12:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.224.533 % 10,00  
VKFYO 5,52 6.775.557 % 9,96  
TKURU 139,20 5.785.553 % 9,95  
OZBAL 9,20 19.595.074 % 9,92  
ISKUR 387.000,00 387.000 % 9,91  
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12:52 Alış Satış %  
Dolar 8,6800 8,6815 % -0,43  
Euro 10,3428 10,3483 % -0,47  
Sterlin 12,0270 12,0873 % -0,65  
Frank 9,4110 9,4677 % -0,54  
Riyal 2,3081 2,3196 % -0,43  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 22,85  
Altın Gr. 500 500 3,08  
Cumhuriyet 3.315 3.365 24,00  
Tam 3.301 3.384 20,70  
Yarım 1.595 1.637 10,01  
Çeyrek 800 818 5,00  
Gümüş.Ons 26,46 26,49 0,56  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,11  
B. Petrol 72,67 72,67 -0,43  
Seans Raporu 12:52
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