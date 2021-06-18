***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.06.2021 14:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
21.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943035
BIST
15:071.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,20
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.399
15:078,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:0710,3768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:07501,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,28
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IDGYO
|6,05
|1.314.750
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.139.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.863.087
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.057.374
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.610.615
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,08
|5.965.151
|% -6,46
|
|THYAO
|14,57
|920.566.341
|% -0,61
|
|GARAN
|8,24
|529.831.601
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,15
|435.214.754
|% 1,42
|
|EREGL
|17,87
|414.260.989
|% -4,49
|
|KOZAL
|122,10
|385.933.394
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,15
|435.214.754
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,16
|209.441.417
|% -0,46
|
|GARAN
|8,24
|529.831.601
|% 0,61
|
|THYAO
|14,57
|920.566.341
|% -0,61
|
|IHLGM
|1,21
|66.574.969
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7199
|8,7232
|% 0,04
|
|Euro
|10,3713
|10,3768
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0377
|12,0980
|% -0,57
|
|Frank
|9,4312
|9,4880
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3131
|2,3247
|% -0,21
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|20,73
|
|Altın Gr.
|502
|502
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|32,00
|
|Tam
|3.310
|3.394
|30,46
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|14,73
|
|Çeyrek
|803
|821
|7,36
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,13
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|-0,60
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 12 kaybederek (% -0.60 ) 1, 516
-
15:17XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 7, 485.00 milyon TL de
-
15:17HDFGS
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 913, 608 adet işlem
-
15:16EGGUB
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 166.70 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 583 adet işlem
-
15:14VERTU
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 573 adet işlem