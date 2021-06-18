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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.06.2021 14:39



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
21.06.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943035


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -1,07% |  -15,20
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BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.314.750 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.139.673 % 9,96  
TKURU 139,20 5.863.087 % 9,95  
OZBAL 9,20 20.057.374 % 9,92  
ISKUR 387.000,00 387.000 % 9,91  
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15:07 Alış Satış %  
Dolar 8,7199 8,7232 % 0,04  
Euro 10,3713 10,3768 % -0,20  
Sterlin 12,0377 12,0980 % -0,57  
Frank 9,4312 9,4880 % -0,33  
Riyal 2,3131 2,3247 % -0,21  
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15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 20,73  
Altın Gr. 502 502 5,21  
Cumhuriyet 3.323 3.373 32,00  
Tam 3.310 3.394 30,46  
Yarım 1.600 1.642 14,73  
Çeyrek 803 821 7,36  
Gümüş.Ons 26,38 26,42 0,48  
Gümüş Gr. 7,39 7,39 0,13  
B. Petrol 72,50 72,50 -0,60  
Seans Raporu 15:07
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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