***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.07.2021 10:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Bununla birlikte, fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951449
BIST
10:581.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.368
10:588,5283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5831
En Düşük
8,4987
10:5810,1166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,1740
En Düşük
10,0716
10:58498,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,20
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler10:56
|KARYE
|8,80
|75.971.681
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|27.627.072
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.404.358
|% 9,98
|
|SELVA
|7,44
|14.775.095
|% 9,90
|
|EDIP
|4,17
|53.617.017
|% 9,45
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|674,10
|11.650.269
|% -4,18
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRTEK
|8,11
|15.810.516
|% -3,11
|
|KRONT
|54,65
|7.979.357
|% -2,84
|
|SASA
|32,28
|469.489.478
|% 3,59
|
|GARAN
|8,45
|186.351.851
|% 0,24
|
|THYAO
|13,11
|123.833.957
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,23
|86.355.605
|% -0,55
|
|ARCLK
|33,28
|78.605.220
|% 1,77
|
|GARAN
|8,45
|186.351.851
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,31
|48.369.756
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,06
|18.553.160
|% 1,92
|
|SASA
|32,28
|469.489.478
|% 3,59
|
|EDIP
|4,17
|53.617.017
|% 9,45
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5232
|8,5264
|% -0,44
|
|Euro
|10,0944
|10,1022
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7177
|11,7764
|% -0,81
|
|Frank
|9,2158
|9,2713
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2628
|2,2742
|% -0,66
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,48
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,11
|