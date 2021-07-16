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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.07.2021 10:11



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Bununla birlikte, fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951449


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KARYE 8,80 75.971.681 % 10,00  
VBTYZ 15,87 27.627.072 % 9,98  
EDATA 8,93 11.404.358 % 9,98  
SELVA 7,44 14.775.095 % 9,90  
EDIP 4,17 53.617.017 % 9,45  
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Sterlin 11,7177 11,7764 % -0,81  
Frank 9,2158 9,2713 % -0,89  
Riyal 2,2628 2,2742 % -0,66  
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10:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -6,48  
Altın Gr. 500 500 -3,83  
Cumhuriyet 3.320 3.371 -13,00  
Tam 3.304 3.387 -14,10  
Yarım 1.597 1.638 -6,82  
Çeyrek 801 819 -3,41  
Gümüş.Ons 26,14 26,16 -0,20  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 -0,08  
B. Petrol 73,36 73,36 -0,11  
Seans Raporu 10:56
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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