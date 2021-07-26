***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2021 10:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
29.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951710
BIST
12:191.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:198,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:1910,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0699
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:19499,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,10
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:19
|EDIP
|5,06
|17.285.649
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.576.382
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.464.518
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.133.640
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|20.246.649
|% 9,77
|
|FADE
|14,53
|30.779.675
|% -13,15
|
|KUTPO
|50,10
|38.261.546
|% -7,82
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,52
|109.822.709
|% -5,33
|
|TAVHL
|22,36
|114.842.810
|% -5,09
|
|GARAN
|8,09
|588.508.638
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,43
|332.969.879
|% 2,34
|
|PETKM
|5,41
|326.078.132
|% 2,08
|
|SASA
|30,22
|303.792.639
|% 1,07
|
|THYAO
|12,40
|289.810.190
|% -2,59
|
|GARAN
|8,09
|588.508.638
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,80
|109.648.010
|% 0,56
|
|PETKM
|5,41
|326.078.132
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,43
|332.969.879
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,26
|97.389.020
|% -0,44
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5853
|8,5873
|% 0,46
|
|Euro
|10,1308
|10,1375
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,7921
|11,8512
|% 0,61
|
|Frank
|9,3136
|9,3697
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2820
|2,2935
|% 0,43
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|7,06
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,04
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,40
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,52
|