***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2021 15:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, yatırımcılarına global teknoloji sektörüne yatırım yapma şansı sunmakta, fon portföyüne dahil edeceği teknoloji sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla ilgili teknoloji sektörlerindeki değer artışlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak teknoloji, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt içi ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956904
BIST
15:581.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
15:588,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:5810,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:58478,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,95
|Açılış
|: 478,23
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KARYE
|11,88
|103.775.650
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.364
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.394.056
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.705.907
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.968.115
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.947
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|125.096.698
|% -9,72
|
|MRSHL
|244,70
|3.694.224
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,37
|1.081.795.638
|% 2,32
|
|EREGL
|19,66
|1.024.674.605
|% -4,19
|
|GENIL
|15,59
|831.826.780
|% 9,02
|
|GARAN
|9,11
|755.707.104
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,95
|650.342.994
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,48
|410.573.908
|% 1,64
|
|SISE
|8,37
|1.081.795.638
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,86
|173.544.555
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|755.707.104
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,95
|650.342.994
|% -0,25
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6004
|8,6042
|% -0,39
|
|Euro
|10,0795
|10,0853
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,8851
|11,9447
|% -0,29
|
|Frank
|9,2838
|9,3397
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2875
|2,2990
|% -0,34
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.160
|3.239
|-31,36
|
|Yarım
|1.527
|1.567
|-15,17
|
|Çeyrek
|766
|783
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,64
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.64 ) 1, 548
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16:09XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
16:09VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 514, 930 adet işlem
-
16:08MARKA
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 169 adet işlem
-
16:07BOBET
Yüzde 9.00 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 152, 432 adet işlem