***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, yatırımcılarına global teknoloji sektörüne yatırım yapma şansı sunmakta, fon portföyüne dahil edeceği teknoloji sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla ilgili teknoloji sektörlerindeki değer artışlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak teknoloji, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt içi ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956904BIST