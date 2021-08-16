***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un teması temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında Fon çevreye zararı fosil yakıtlara göre oldukça sınırlı düzeyde olan ve her geçen gün önemi artan söz konusu enerji türlerinde faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırımın teşvik edilmesine destek olmayı ve yaptığı yatırımlarla katılma payı sahiplerine makul seviyelerde getiriler sunmayı amaçlamaktadır. Fon, temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teması dahilinde aşağıdaki alt sektörlerde faaliyette bulunan şirketlerin sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir: - Temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teknolojilerine katkı sağlayan gelişmiş malzemeler (silikon, lityum, bio-bazlı ve diğer maddeler), - Enerji zekası (koruma, verimlilik, akıllı binalar, akıllı sayaçlar, enerji yönetim sistemleri, LED'ler, akıllı şebekeler, süper iletkenler, güç kontrolleri vb.), - Enerji depolama ve dönüştürme (gelişmiş piller, güç dönüşümü, elektrikli araçlar, hibrit güç aktarma organları, sabit, taşınabilir ve ulaşım uygulamaları için yakıt hücreleri vb.) - Yenilenebilir elektrik üretimi (güneş, rüzgar, jeotermal, su gücü vb.) Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçları da yine fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958214BIST