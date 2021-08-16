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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.08.2021 14:59



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir. 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,50 0,00137 0,50 2 Çıkış komisyonuna ilişkin detaylı bilgi izahnamenin 6.6. maddesinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958256


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 8,36 1.830.054 % 10,00  
IZFAS 6,82 4.503.007 % 10,00  
KSTUR 226,60 465.207 % 10,00  
UFUK 18,63 421.616 % 9,98  
COSMO 10,81 516.104 % 9,97  
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15:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4721 8,4753 % -0,49  
Euro 9,9783 9,9847 % -0,67  
Sterlin 11,7162 11,7750 % -0,50  
Frank 9,2382 9,2939 % -0,28  
Riyal 2,2530 2,2643 % -0,50  
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15:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -4,36  
Altın Gr. 483 483 -4,51  
Cumhuriyet 3.201 3.249 -36,00  
Tam 3.186 3.266 -34,90  
Yarım 1.540 1.580 -16,88  
Çeyrek 772 790 -8,44  
Gümüş.Ons 23,52 23,55 -0,22  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,11  
B. Petrol 69,31 69,31 -1,28  
Seans Raporu 15:05
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