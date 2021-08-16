***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2021 14:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir. 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,50 0,00137 0,50 2 Çıkış komisyonuna ilişkin detaylı bilgi izahnamenin 6.6. maddesinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958256
BIST
15:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:058,4753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:059,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0677
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:05483,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,51
|Açılış
|: 483,01
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:05
|VKING
|8,36
|1.830.054
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.007
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|KGYO
|7,02
|26.745.368
|% -9,42
|
|DAGI
|3,85
|88.034.910
|% -9,41
|
|MARKA
|4,90
|3.726.747
|% -5,77
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|SUMAS
|78,00
|439.723
|% -3,70
|
|GARAN
|9,43
|1.120.138.354
|% 1,73
|
|THYAO
|12,59
|587.887.252
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,65
|527.607.255
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,55
|474.262.964
|% 2,41
|
|ISCTR
|5,56
|362.265.299
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,55
|474.262.964
|% 2,41
|
|GARAN
|9,43
|1.120.138.354
|% 1,73
|
|ODAS
|1,37
|135.327.805
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,65
|527.607.255
|% 3,10
|
|ISCTR
|5,56
|362.265.299
|% 2,77
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4721
|8,4753
|% -0,49
|
|Euro
|9,9783
|9,9847
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,7162
|11,7750
|% -0,50
|
|Frank
|9,2382
|9,2939
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2530
|2,2643
|% -0,50
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,36
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.249
|-36,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-34,90
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-16,88
|
|Çeyrek
|772
|790
|-8,44
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-1,28
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:19IHGZT
Yüzde 9.01 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 462, 800 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 15 artarak (% 0.71 ) 1, 290
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, BOBET, KSTUR, COSMO, VKING, UFUK
-
15:18
COSMO, PENTA, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
KGYO, IHEVA, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında