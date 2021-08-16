***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2021 15:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30 Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir. 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958258
BIST
14:511.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
14:518,4691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0480
|Açılış
|: 8,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
14:519,9778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0746
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
14:51482,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,00
|Açılış
|: 482,53
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,16
BIST En Aktif Hisseler14:51
|VKING
|8,36
|1.823.926
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.500.279
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,87
|80.150.498
|% -8,94
|
|KGYO
|7,07
|25.822.083
|% -8,77
|
|MARKA
|4,90
|3.682.608
|% -5,77
|
|DOBUR
|19,96
|1.768.071
|% -4,86
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|GARAN
|9,44
|1.110.043.677
|% 1,83
|
|THYAO
|12,58
|584.593.719
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,65
|525.697.104
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,56
|473.747.191
|% 2,81
|
|ISCTR
|5,55
|361.261.830
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,56
|473.747.191
|% 2,81
|
|GARAN
|9,44
|1.110.043.677
|% 1,83
|
|ODAS
|1,37
|134.858.815
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,65
|525.697.104
|% 3,10
|
|ISCTR
|5,55
|361.261.830
|% 2,59
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4655
|8,4691
|% -0,56
|
|Euro
|9,9697
|9,9778
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,7087
|11,7674
|% -0,57
|
|Frank
|9,2259
|9,2815
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2509
|2,2622
|% -0,59
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-8,13
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.249
|-36,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|-33,96
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-16,43
|
|Çeyrek
|773
|790
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-1,12
|
Seans Raporu
14:51
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15:03
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15:03XU050
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15:03
EUHOL, SEKUR, BOBET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:03
KGYO, DAGI, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında