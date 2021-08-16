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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.08.2021 14:59



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir. 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Amerikan Doları cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Nisan 2022" tarihini dikkate almak suretiyle, en geç 2022 yılı Nisan ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolacak Amerikan Doları (USD) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile - Fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. - Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediye bağlı menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958257


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