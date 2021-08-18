***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.08.2021 13:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958948
BIST
14:581.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.452
14:588,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0495
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4983
En Düşük
8,4027
14:589,9468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
14:58487,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,53
|Açılış
|: 487,67
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler14:56
|AGYO
|3,74
|50.091.383
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.714.252
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.141.402
|% 9,86
|
|KUTPO
|55,00
|47.259.430
|% -7,64
|
|EUHOL
|3,34
|25.138.099
|% -7,48
|
|PRZMA
|4,16
|11.961.717
|% -6,73
|
|VKING
|7,03
|42.364.674
|% -6,64
|
|BALAT
|4,66
|134.376
|% -5,86
|
|GARAN
|9,39
|795.456.801
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,59
|613.950.533
|% -0,38
|
|THYAO
|12,27
|552.129.268
|% -1,37
|
|KRDMD
|8,04
|516.811.759
|% -1,83
|
|TUPRS
|102,10
|441.626.604
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,59
|613.950.533
|% -0,38
|
|GARAN
|9,39
|795.456.801
|% -0,74
|
|VAKBN
|3,57
|258.598.623
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|121.954.566
|% -1,08
|
|KRDMD
|8,04
|516.811.759
|% -1,83
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4834
|8,4877
|% 0,67
|
|Euro
|9,9461
|9,9574
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6400
|11,6984
|% 0,80
|
|Frank
|9,2307
|9,2863
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2553
|2,2666
|% 0,64
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|8,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|15,85
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|7,67
|
|Çeyrek
|779
|797
|3,83
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|0,95
|
Seans Raporu
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