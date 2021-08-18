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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.08.2021 13:36



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958948


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AGYO 3,74 50.091.383 % 10,00  
UFUK 22,52 980.676 % 9,96  
YONGA 23,64 970.410 % 9,95  
MARKA 5,01 3.714.252 % 9,87  
DAGI 3,79 81.141.402 % 9,86  
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Riyal 2,2553 2,2666 % 0,64  
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Altın Ons 1.787 1.787 1,07  
Altın Gr. 487 487 3,05  
Cumhuriyet 3.231 3.280 8,00  
Tam 3.215 3.296 15,85  
Yarım 1.554 1.595 7,67  
Çeyrek 779 797 3,83  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 0,07  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,05  
B. Petrol 69,98 69,98 0,95  
Seans Raporu 14:56
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