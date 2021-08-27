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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.08.2021 17:01



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.09.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960807


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.458
Değişim :  0,67% |  9,71
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.449  
En Yüksek
1.458 En Düşük
1.444
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 10,12 6.994.512 % 10,00  
ISBIR 4.840,00 4.481.840 % 10,00  
KENT 192,80 1.447.374 % 9,98  
YAPRK 34,00 47.812.642 % 9,96  
BALAT 6,86 1.709.183 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3502 8,3543 % -0,40  
Euro 9,8364 9,8585 % -0,23  
Sterlin 11,4544 11,5118 % 0,01  
Frank 9,1155 9,1704 % 0,19  
Riyal 2,2205 2,2317 % -0,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 14,89  
Altın Gr. 485 485 2,28  
Cumhuriyet 3.218 3.266 17,00  
Tam 3.202 3.284 19,25  
Yarım 1.547 1.589 9,31  
Çeyrek 776 794 4,66  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,34  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,07  
B. Petrol 71,35 71,35 1,17  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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