***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2021 17:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 15.03.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 15.03.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 15.03.2021 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 15.03.2021 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 15.03.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.03.2021 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Ara
17:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
17:058,4407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:059,9702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0418
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:05486,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:05
|CRFSA
|42,46
|8.175.583
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.805.856
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.182.312
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.192.385
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.671.868
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.168.259
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.709.240
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,69
|46.217.252
|% -9,43
|
|ISGSY
|8,49
|123.404.656
|% -6,08
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|GARAN
|9,44
|1.161.135.854
|% -0,53
|
|SISE
|8,59
|601.294.982
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,44
|579.430.414
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,48
|553.044.612
|% 0,00
|
|KOZAL
|102,60
|502.769.650
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,48
|553.044.612
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.161.135.854
|% -0,53
|
|SISE
|8,59
|601.294.982
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,65
|329.081.085
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,84
|106.139.198
|% -1,08
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4383
|8,4407
|% -0,18
|
|Euro
|9,9667
|9,9702
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,6412
|11,6996
|% -0,22
|
|Frank
|9,1211
|9,1761
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2423
|2,2536
|% -0,24
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|0,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|1,48
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|0,71
|
|Çeyrek
|777
|795
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|0,77
|