Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2021 13:46



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
04.10.2021

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i blockchain (blokzincir) teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinde bulunan, blockchain teknolojilerini destekleyen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965865


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:081.391
Değişim :  -0,06% |  -0,77
Açılış :  1.394  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.399 En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,74 53.491.248 % 9,97  
EDATA 11,09 71.615.831 % 9,91  
ISBIR 61,70 3.032.172 % 9,40  
ATAGY 4,27 18.272.677 % 8,65  
KERVN 0,64 850.112 % 8,47  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Dolar 8,8944 8,8970 % -0,22  
Euro 10,3104 10,3159 % -0,38  
Sterlin 11,9269 11,9868 % -0,03  
Frank 9,4711 9,5282 % -0,28  
Riyal 2,3668 2,3787 % -0,09  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -2,16  
Altın Gr. 494 494 -0,53  
Cumhuriyet 3.276 3.325 1,00  
Tam 3.260 3.342 4,12  
Yarım 1.576 1.617 1,99  
Çeyrek 790 808 1,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,54 -0,02  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,01  
B. Petrol 77,93 77,93 -0,16  
Seans Raporu 14:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru