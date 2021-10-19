***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 14:10
20
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971395
BIST
14:271.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
14:279,3114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
14:2710,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0144
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
14:27531,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,15
|Açılış
|: 531,96
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler14:27
|FADE
|8,69
|67.145.756
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.012.919
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.882.725
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|GARFA
|14,38
|608.471
|% 8,53
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|9,04
|107.276.525
|% -7,00
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,46
|51.688.223
|% -4,28
|
|AKFGY
|5,64
|17.157.977
|% -3,59
|
|GARAN
|9,03
|1.224.820.432
|% 2,61
|
|FROTO
|171,40
|686.845.626
|% 3,00
|
|THYAO
|14,37
|650.490.901
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,25
|511.052.369
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,42
|414.672.883
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|396.747.760
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|414.672.883
|% 2,98
|
|GARAN
|9,03
|1.224.820.432
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,25
|511.052.369
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,20
|333.870.427
|% 2,36
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3079
|9,3114
|% -0,21
|
|Euro
|10,8532
|10,8651
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,8302
|12,8945
|% 0,40
|
|Frank
|10,0850
|10,1457
|% 0,20
|
|Riyal
|2,4739
|2,4863
|% -0,30
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|12,47
|
|Altın Gr.
|532
|532
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.501
|3.590
|17,09
|
|Yarım
|1.692
|1.736
|8,27
|
|Çeyrek
|849
|868
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,12
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,67
|
Seans Raporu
14:27
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14:35EUYO
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 091, 204 adet işlem
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