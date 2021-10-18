***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2021 19:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi
17:561.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:569,3162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0146
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:5610,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:56531,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,43
|Açılış
|: 531,24
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:54
|PRKAB
|18,92
|51.573.575
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|68.925.816
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.138.394
|% 9,97
|
|DMSAS
|7,35
|48.788.228
|% 9,87
|
|HURGZ
|2,17
|31.366.990
|% 9,60
|
|CEOEM
|8,75
|142.567.074
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|FLAP
|2,38
|67.081.629
|% -7,39
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|YEOTK
|68,25
|125.235.294
|% -5,01
|
|GARAN
|9,03
|1.709.439.552
|% 2,61
|
|THYAO
|14,33
|1.037.991.438
|% -1,65
|
|FROTO
|170,10
|856.701.510
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,21
|684.884.783
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,92
|538.914.702
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|538.914.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|534.552.982
|% 2,98
|
|GARAN
|9,03
|1.709.439.552
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,21
|684.884.783
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,24
|484.989.178
|% 3,15
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3142
|9,3189
|% -0,13
|
|Euro
|10,8489
|10,8553
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,8136
|12,8779
|% 0,27
|
|Frank
|10,0710
|10,1317
|% 0,06
|
|Riyal
|2,4761
|2,4886
|% -0,21
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,85
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|0,04
|