***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2021 14:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.06.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 03.06.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 03.06.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 03.06.2020 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 03.06.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 03.06.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araç
14:381.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,58
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
14:389,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1465
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:3810,9745
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1627
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:38547,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,91
|Açılış
|: 547,04
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:38
|TSPOR
|4,87
|305.118.746
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.959
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|3.730.470
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.140.120
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,50
|122.315.870
|% 9,45
|
|BIOEN
|26,94
|286.826.957
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,05
|17.142.620
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.366.852
|% -4,55
|
|GARAN
|9,25
|1.622.239.435
|% 1,87
|
|THYAO
|14,53
|621.788.235
|% 1,75
|
|TUPRS
|140,70
|619.370.695
|% -0,78
|
|GUBRF
|66,45
|589.103.597
|% 2,78
|
|EREGL
|19,97
|553.953.550
|% 1,73
|
|GARAN
|9,25
|1.622.239.435
|% 1,87
|
|ODAS
|1,42
|184.713.746
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|253.361.855
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|145.481.815
|% 1,02
|
|TSPOR
|4,87
|305.118.746
|% 9,93
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4347
|9,4380
|% -1,53
|
|Euro
|10,9686
|10,9745
|% -1,46
|
|Sterlin
|12,9913
|13,0565
|% -1,21
|
|Frank
|10,2120
|10,2735
|% -1,58
|
|Riyal
|2,5048
|2,5174
|% -1,66
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,42
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-10,22
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.662
|-80,00
|
|Tam
|3.595
|3.685
|-73,61
|
|Yarım
|1.737
|1.783
|-35,61
|
|Çeyrek
|871
|891
|-17,81
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,22
|
Seans Raporu
14:38
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14:51ERSU
Yüzde 7.60 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 020 adet işlem
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Yüzde 4.91 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 360, 295 adet işlem
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14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 81 artarak (% 1.17 ) 1, 626
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14:49XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 12, 172.00 milyon TL de
-
14:49SELVA
Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 208 adet işlem