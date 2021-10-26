***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2021 14:40
SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972415
BIST
15:021.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:029,4539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,1306
|Açılış
|: 9,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0210,9903
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1469
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:02547,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -9,59
|Açılış
|: 547,36
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ERBOS
|114,00
|130.371.068
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|307.511.976
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.554.110
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.152.727
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.174.287
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,98
|298.978.633
|% -6,32
|
|HUBVC
|10,06
|20.282.142
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.506.707
|% -4,55
|
|GARAN
|9,23
|1.712.166.806
|% 1,65
|
|THYAO
|14,59
|772.113.754
|% 2,17
|
|TUPRS
|140,70
|678.169.646
|% -0,78
|
|GUBRF
|66,45
|602.484.272
|% 2,78
|
|EREGL
|19,91
|587.640.738
|% 1,43
|
|GARAN
|9,23
|1.712.166.806
|% 1,65
|
|ODAS
|1,42
|204.969.130
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|274.172.765
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|170.030.780
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|525.044.928
|% 0,80
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4467
|9,4494
|% -1,41
|
|Euro
|10,9773
|10,9862
|% -1,36
|
|Sterlin
|12,9964
|13,0616
|% -1,17
|
|Frank
|10,2267
|10,2883
|% -1,44
|
|Riyal
|2,5095
|2,5221
|% -1,47
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,29
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.597
|3.687
|-71,76
|
|Yarım
|1.738
|1.784
|-34,71
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,27
|