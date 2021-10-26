***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2021 15:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 26.02.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 26.02.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 26.02.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 26.02.2020 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 26.02.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 26.02.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İlkay Öztürk 01.05.2020 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düz2453
BIST
16:421.512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,59
|Açılış
|: 1.501
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|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.513
En Düşük
1.501
16:429,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4039
16:4211,0604
En Yüksek
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|: -0,69%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:42546,71
En Yüksek
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|Açılış
|: 546,69
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
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558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler16:42
|AKMGY
|40,06
|1.895.137
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,87
|311.193.628
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.597.971
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.381.222
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.493.039
|% 9,92
|
|BIOEN
|26,80
|344.193.087
|% -6,94
|
|HUBVC
|10,08
|24.609.492
|% -5,53
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,27
|2.040.408.716
|% 2,09
|
|GUBRF
|68,90
|1.106.767.022
|% 6,57
|
|THYAO
|14,59
|953.183.243
|% 2,17
|
|TUPRS
|140,10
|786.930.799
|% -1,20
|
|EREGL
|19,99
|692.937.657
|% 1,83
|
|GARAN
|9,27
|2.040.408.716
|% 2,09
|
|ODAS
|1,42
|230.262.932
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|319.491.177
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|175.982.044
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,58
|619.761.451
|% 0,93
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5184
|9,5238
|% -0,63
|
|Euro
|11,0542
|11,0604
|% -0,69
|
|Sterlin
|13,0379
|13,1033
|% -0,85
|
|Frank
|10,2603
|10,3221
|% -1,11
|
|Riyal
|2,5197
|2,5323
|% -1,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-17,94
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-10,26
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.664
|-78,00
|
|Tam
|3.592
|3.683
|-75,99
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|-36,76
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,21
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|-0,12
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