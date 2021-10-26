***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2021 16:20
SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972472
BIST
16:401.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,48
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
16:409,5113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0732
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
16:4011,0459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0913
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
16:40546,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -10,50
|Açılış
|: 546,45
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler16:40
|AKMGY
|40,06
|1.590.771
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,87
|310.996.709
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.368.226
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.597.884
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.396.311
|% 9,92
|
|BIOEN
|26,76
|342.603.805
|% -7,08
|
|HUBVC
|10,06
|24.280.567
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,27
|2.036.484.209
|% 2,09
|
|GUBRF
|70,20
|1.026.736.970
|% 8,58
|
|THYAO
|14,58
|949.139.237
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,30
|780.995.303
|% -1,06
|
|EREGL
|19,98
|687.619.261
|% 1,78
|
|GARAN
|9,27
|2.036.484.209
|% 2,09
|
|ODAS
|1,42
|230.200.236
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|318.616.445
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|175.682.639
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,58
|616.640.836
|% 0,93
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5046
|9,5113
|% -0,76
|
|Euro
|11,0358
|11,0459
|% -0,82
|
|Sterlin
|13,0355
|13,1009
|% -0,87
|
|Frank
|10,2543
|10,3161
|% -1,17
|
|Riyal
|2,5198
|2,5325
|% -1,07
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-16,12
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|-81,00
|
|Tam
|3.590
|3.680
|-78,57
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-38,00
|
|Çeyrek
|870
|890
|-19,01
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,11
|