***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2021 17:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 05.02.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 05.02.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 05.02.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 05.02.2020 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 05.02.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 05.02.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan
17:391.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:399,5348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0497
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:3911,0684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0688
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:39547,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -9,38
|Açılış
|: 547,57
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:38
|SELVA
|9,02
|35.409.324
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|229.308.355
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.938.917
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,87
|313.466.457
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.852.840
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,08
|371.077.317
|% -5,97
|
|HUBVC
|10,05
|27.604.008
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|102.844.766
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,22
|2.349.510.895
|% 1,54
|
|GUBRF
|68,35
|1.355.424.673
|% 5,72
|
|THYAO
|14,69
|1.223.760.194
|% 2,87
|
|TUPRS
|139,90
|865.033.922
|% -1,34
|
|EREGL
|19,95
|788.744.130
|% 1,63
|
|GARAN
|9,22
|2.349.510.895
|% 1,54
|
|ODAS
|1,42
|231.980.764
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,58
|383.097.698
|% -0,39
|
|PETKM
|6,50
|723.271.842
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,98
|212.393.997
|% 0,51
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5272
|9,5320
|% -0,55
|
|Euro
|11,0575
|11,0697
|% -0,61
|
|Sterlin
|13,0940
|13,1597
|% -0,43
|
|Frank
|10,3054
|10,3675
|% -0,68
|
|Riyal
|2,5303
|2,5430
|% -0,66
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-20,12
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,85
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,17
|
Seans Raporu
17:38
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17:53SANFM
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17:49XU030
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17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SELVA, ARTI
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17:49XU100
Endeks 1, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 949.00 milyon TL de