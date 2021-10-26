***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2021 13:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGAPO00771
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Amerikan Doları cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Mart 2023" tarihini dikkate almak suretiyle, en geç 2023 yılı Mart ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolacak Amerikan Doları (USD) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile - Fon portföyünde TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait
17:061.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:069,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0187
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:0611,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:06548,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,55
|Açılış
|: 548,56
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ATATP
|39,60
|38.481.574
|% 10,00
|
|JANTS
|64,50
|299.196.487
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|79.979.781
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.416.838
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.045.047
|% 9,64
|
|BIOEN
|25,02
|385.210.060
|% -7,33
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,19
|199.817.869
|% -5,86
|
|IZTAR
|23,24
|5.580.477
|% -5,07
|
|BERA
|9,72
|243.995.590
|% -4,71
|
|GARAN
|9,51
|2.312.269.831
|% 2,92
|
|THYAO
|14,83
|1.160.490.435
|% 0,88
|
|EREGL
|19,63
|1.085.233.741
|% -1,85
|
|AKBNK
|5,77
|928.019.863
|% 3,41
|
|ASELS
|16,51
|850.994.336
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,65
|833.325.267
|% 1,92
|
|GARAN
|9,51
|2.312.269.831
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,98
|324.759.691
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,77
|928.019.863
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,65
|336.643.902
|% -0,38
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5147
|9,5170
|% -0,20
|
|Euro
|11,0662
|11,0723
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,0379
|13,1033
|% -0,41
|
|Frank
|10,3315
|10,3937
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5286
|2,5413
|% -0,28
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,92
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|8,00
|
|Tam
|3.599
|3.689
|8,37
|
|Yarım
|1.739
|1.785
|4,05
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,77
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:15XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 19, 656.00 milyon TL de
-
17:15BASGZ
Yüzde 5.77 oranında artışla 36.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 892, 639 adet işlem
-
17:14SELVA
Yüzde 5.32 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 307, 576 adet işlem
-
17:12EGEEN
Yüzde 5.39 oranında artışla 1, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 897 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 35 artarak (% 0.03 ) 1, 329