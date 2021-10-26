***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYGAPO00771Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Amerikan Doları cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Mart 2023" tarihini dikkate almak suretiyle, en geç 2023 yılı Mart ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolacak Amerikan Doları (USD) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile - Fon portföyünde TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait