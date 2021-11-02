***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2021 15:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
03.11.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973983
BIST
14:541.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.531
14:549,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:5411,0736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 11,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:54549,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,41
|Açılış
|: 549,43
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VANGD
|6,49
|30.895.655
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|19.022.736
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|129.224.029
|% 9,94
|
|TEZOL
|15,07
|198.049.250
|% 9,28
|
|KZBGY
|34,40
|109.800.544
|% 8,79
|
|KRGYO
|6,66
|49.066.715
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.758.046
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|288.884.954
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.786.802
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,54
|26.849.306
|% -9,03
|
|GARAN
|10,15
|2.237.105.587
|% 0,20
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.786.802
|% -9,90
|
|THYAO
|15,35
|894.288.271
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,83
|644.710.119
|% 1,07
|
|AKBNK
|6,06
|585.847.481
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,83
|644.710.119
|% 1,07
|
|GARAN
|10,15
|2.237.105.587
|% 0,20
|
|TSPOR
|5,37
|1.041.786.802
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,04
|101.801.489
|% 0,97
|
|AKBNK
|6,06
|585.847.481
|% 1,85
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5355
|9,5390
|% 0,03
|
|Euro
|11,0658
|11,0750
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,9818
|13,0469
|% -0,09
|
|Frank
|10,4216
|10,4843
|% -0,24
|
|Riyal
|2,5382
|2,5509
|% 0,13
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,48
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.630
|3.685
|10,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-0,57
|