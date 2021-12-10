***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.12.2021 17:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00342 1,25 0,00342 1,25
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 esirin@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 esahin@garantibbva.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982723
BIST
17:122.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1213,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0968
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1215,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0879
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:12796,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,22
|Açılış
|: 796,46
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.148.802
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|88.814.697
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.865.728.099
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|SISE
|15,65
|2.328.470.197
|% 1,62
|
|ASELS
|24,60
|1.510.920.460
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.299.359
|% -0,40
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,55
|839.309.603
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.829.547
|% -2,45
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8790
|13,8840
|% 0,70
|
|Euro
|15,6553
|15,6837
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,2936
|18,3854
|% 0,65
|
|Frank
|14,9666
|15,0567
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6886
|3,7071
|% 0,65
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|