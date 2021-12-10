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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.12.2021 17:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00342 1,25 0,00342 1,25

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 esirin@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 esahin@garantibbva.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982723


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BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 76.595.257 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.919.074 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 15.148.802 % 9,95  
EDATA 16,53 88.814.697 % 9,91  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 13,8790 13,8840 % 0,70  
Euro 15,6553 15,6837 % 0,56  
Sterlin 18,2936 18,3854 % 0,65  
Frank 14,9666 15,0567 % 0,65  
Riyal 3,6886 3,7071 % 0,65  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,98  
Altın Gr. 796 796 9,06  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.257 5.390 68,89  
Yarım 2.541 2.607 33,32  
Çeyrek 1.274 1.304 16,66  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,18  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,13  
B. Petrol 75,16 75,16 0,74  
Seans Raporu 17:12
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