***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 11:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 35
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi 35
BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi 20
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 esirin@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 esahin@garantibbva.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987806
BIST
12:331.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 54,35
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.913
En Düşük
1.865
12:3313,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2222
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:3315,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2288
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:33787,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 7,79
|Açılış
|: 787,69
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:31
|CRFSA
|42,02
|2.973.755
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.329.427
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.178.012
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,60
|11.318.148
|% 8,79
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,03
|14.964.766
|% -5,97
|
|BAGFS
|16,60
|36.667.847
|% -5,14
|
|RALYH
|12,67
|27.071.862
|% -4,38
|
|AKGRT
|10,23
|6.809.693
|% -3,49
|
|THYAO
|21,02
|841.407.479
|% 5,00
|
|GARAN
|11,47
|833.122.803
|% 1,77
|
|EREGL
|28,94
|624.771.863
|% 2,77
|
|YKBNK
|3,45
|529.733.971
|% 2,07
|
|SISE
|13,74
|459.111.073
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,45
|529.733.971
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|139.664.901
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|833.122.803
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|133.275.634
|% 2,34
|
|TSKB
|1,46
|63.112.696
|% 1,39
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3988
|13,4365
|% 1,37
|
|Euro
|15,2209
|15,3296
|% 1,48
|
|Sterlin
|18,1105
|18,2013
|% 1,34
|
|Frank
|14,6589
|14,7472
|% 1,30
|
|Riyal
|3,5675
|3,5854
|% 1,35
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,55
|
|Altın Gr.
|792
|792
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.332
|-2,00
|
|Tam
|5.246
|5.383
|18,73
|
|Yarım
|2.535
|2.604
|9,06
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,16
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|