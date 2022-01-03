***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 11:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varlık gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Bu strateji ile fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçi piyasalar ve yurtdışı ülke piyasalarında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alınarak, spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 4
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 esirin@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 esahin@garantibbva.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987808
BIST
15:341.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 50,36
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:3413,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0197
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:3415,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0166
|Açılış
|: 14,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:34769,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -9,75
|Açılış
|: 769,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:32
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.572.434
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.305.384
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.858.630
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,39
|50.064.938
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,23
|19.954.868
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,26
|11.997.391
|% -3,21
|
|DURDO
|19,40
|6.194.807
|% -2,66
|
|GARAN
|11,49
|1.406.113.429
|% 1,95
|
|THYAO
|20,98
|1.263.668.262
|% 4,80
|
|EREGL
|28,68
|966.399.594
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|792.114.763
|% 2,07
|
|SISE
|13,64
|760.933.558
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,45
|792.114.763
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|179.576.492
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.406.113.429
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,21
|244.102.907
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|99.338.882
|% 3,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2277
|13,2509
|% -0,03
|
|Euro
|15,0150
|15,0619
|% -0,29
|
|Sterlin
|17,6528
|17,7413
|% -1,23
|
|Frank
|14,3038
|14,3900
|% -1,15
|
|Riyal
|3,4820
|3,4995
|% -1,07
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,84
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.101
|5.235
|-129,06
|
|Yarım
|2.466
|2.532
|-62,43
|
|Çeyrek
|1.237
|1.266
|-31,21
|