***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 17:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi Fon, Sürdürülebilir Yatırım ("Sustainable Investing") anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yaparak, hem makul bir getiri sağlamak, hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak bu temadaki yatırımlardan oluşacaktır. Fon'un türünün fon sepeti fonu olması sebebiyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak "Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan - Yurt içinde "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ile bu endekse dayalı borsa yatırım fonları veya "Sürdürülebilirlik" temalı diğer yatırım fonları katılma paylarına, - Yurt dışında ise S&P veya MSCI tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı endekslere ( ) dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünde yer alacak yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve/veya yatırım fonlarının toplamı fon toplam değerinin asgari %80'ini oluşturacaktır. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ise fon top80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 esirin@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 esahin@garantibbva.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988177
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,3845
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3961
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05775,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 16,23
|Açılış
|: 775,23
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,80
|6.572.487
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,80
|6.572.487
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3948
|13,4528
|% 2,94
|
|Euro
|15,1287
|15,1979
|% 2,68
|
|Sterlin
|18,0113
|18,1017
|% 2,36
|
|Frank
|14,5525
|14,6401
|% 2,50
|
|Riyal
|3,5630
|3,5809
|% 2,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,43
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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