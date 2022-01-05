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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.01.2022 16:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.01.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989018


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:371.986
Değişim :  1,12% |  21,91
Açılış :  1.966  
Önceki Kapanış :  1.964  
En Yüksek
1.991 En Düşük
1.955
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 2,09 3.167.617 % 10,00  
BALAT 9,57 1.830.196 % 10,00  
AGYO 3,20 85.993.694 % 9,97  
UZERB 42,34 1.472.628 % 9,97  
DOBUR 93,80 3.453.716 % 9,96  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 13,4575 13,4698 % 0,46  
Euro 15,2482 15,2651 % 0,75  
Sterlin 18,2089 18,3002 % 0,71  
Frank 14,6599 14,7483 % 0,62  
Riyal 3,5786 3,5966 % 0,56  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 8,97  
Altın Gr. 787 787 4,80  
Cumhuriyet 5.233 5.312 63,00  
Tam 5.204 5.340 57,50  
Yarım 2.515 2.583 27,81  
Çeyrek 1.262 1.292 13,91  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,16  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,04  
B. Petrol 80,57 80,57 0,57  
Seans Raporu 16:35
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