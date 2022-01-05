***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 16:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989018
BIST
16:371.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 21,91
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.991
En Düşük
1.955
16:3713,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0722
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
16:3715,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1193
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
16:37790,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 7,95
|Açılış
|: 790,47
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
790,93
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IDGYO
|2,09
|3.167.617
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|85.993.694
|% 9,97
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|ELITE
|24,48
|36.547.196
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.788.797
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|46.520.916
|% -7,06
|
|SANFM
|27,90
|17.595.603
|% -6,69
|
|IHEVA
|1,07
|46.031.817
|% -5,31
|
|THYAO
|23,94
|2.332.667.412
|% 5,00
|
|EREGL
|30,08
|1.406.098.073
|% -0,46
|
|PETKM
|8,72
|1.242.145.592
|% 6,47
|
|GARAN
|11,44
|1.223.291.596
|% 0,09
|
|TUPRS
|176,90
|858.454.165
|% 4,37
|
|PETKM
|8,72
|1.242.145.592
|% 6,47
|
|YKBNK
|3,47
|439.045.841
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,26
|250.422.157
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.223.291.596
|% 0,09
|
|THYAO
|23,94
|2.332.667.412
|% 5,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4575
|13,4698
|% 0,46
|
|Euro
|15,2482
|15,2651
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,2089
|18,3002
|% 0,71
|
|Frank
|14,6599
|14,7483
|% 0,62
|
|Riyal
|3,5786
|3,5966
|% 0,56
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|8,97
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,80
|
|Cumhuriyet
|5.233
|5.312
|63,00
|
|Tam
|5.204
|5.340
|57,50
|
|Yarım
|2.515
|2.583
|27,81
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|13,91
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,04
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|0,57
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50XU100
Endeks 1, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 19, 779.00 milyon TL de
-
16:50PETKM
Yüzde 6.47 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 270, 437 adet işlem
-
16:49PENGD
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 917, 520 adet işlem
-
16:48SEYKM
Yüzde 5.53 oranında artışla 10.49 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 928, 549 adet işlem
-
16:46KRSTL
Yüzde 8.06 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 248, 055 adet işlem