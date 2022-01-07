***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2022 16:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989928
BIST
16:262.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,61
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:2613,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0488
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:2615,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0600
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:26799,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,41
|Açılış
|: 799,00
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:24
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.417.085
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.629.399
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.554.451
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,47
|244.480.492
|% -8,06
|
|IHEVA
|1,01
|24.464.302
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.526.603.544
|% 1,66
|
|EREGL
|30,52
|3.073.556.420
|% 1,06
|
|KRDMD
|11,21
|2.106.782.817
|% 5,85
|
|THYAO
|24,38
|2.077.073.044
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,58
|1.446.082.336
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.446.082.336
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.526.603.544
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|2.106.782.817
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,30
|397.352.006
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|264.611.968
|% 2,65
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8667
|13,8819
|% 0,29
|
|Euro
|15,6706
|15,7040
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7566
|18,8507
|% 0,76
|
|Frank
|14,9957
|15,0860
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6894
|3,7079
|% 0,67
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,96
|
|Altın Gr.
|800
|801
|7,00
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.290
|5.428
|61,55
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|29,78
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,88
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,62
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39IHAAS
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 868 adet işlem
-
16:38KRSTL
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 701, 959 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 26, 221.00 milyon TL de
-
16:37GEDZA
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 326 adet işlem
-
16:36GEREL
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 139 adet işlem