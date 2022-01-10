***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2022 14:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL endeksi 35
BIST-KYD Repo Brüt endeksi 30
BIST-KYD ÖSBA Sabit endeksi 20
BIST-KYD DİBS 91 Gün endeksi 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991646
BIST
14:302.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 30,26
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3013,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0275
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3015,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0333
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:30799,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,49
|Açılış
|: 799,80
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:28
|INTEM
|118,80
|25.085.905
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.977.026
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.093.376
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.413.189
|% 9,94
|
|ELITE
|18,11
|198.669.889
|% -8,72
|
|LIDFA
|4,41
|52.787.038
|% -7,35
|
|IHAAS
|9,98
|2.911.287
|% -4,95
|
|SANEL
|6,49
|6.417.157
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,84
|2.858.781.662
|% 7,62
|
|GARAN
|11,83
|1.696.174.360
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,76
|1.474.430.322
|% 1,38
|
|SISE
|15,12
|1.195.050.857
|% 1,75
|
|EREGL
|30,86
|1.152.070.588
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,76
|1.044.597.152
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|578.509.640
|% 3,42
|
|GARAN
|11,83
|1.696.174.360
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,76
|1.474.430.322
|% 1,38
|
|THYAO
|26,84
|2.858.781.662
|% 7,62
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8093
|13,8420
|% 0,26
|
|Euro
|15,6496
|15,6905
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,7041
|18,7979
|% -0,05
|
|Frank
|14,9248
|15,0147
|% -0,34
|
|Riyal
|3,6677
|3,6861
|% 0,02
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,10
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,06
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.277
|5.410
|-21,90
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,60
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|-0,07
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 14 artarak (% 1.51 ) 2, 291
-
14:43BURVA
Yüzde 6.30 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 740 adet işlem
-
14:40THYAO
Yüzde 7.62 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 850, 759 adet işlem
-
14:39TRGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 752, 480 adet işlem
-
14:38XU100
Endeks 2, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 20, 510.00 milyon TL de