***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000411 0,15 0,000411 0,15 10
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 gpyinfo@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 gpyinfo@garantibbva.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992715
BIST
16:232.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,25
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:2313,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0239
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:2315,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:23804,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,69
|Açılış
|: 804,05
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.266.019
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,06
|64.042.734
|% -5,95
|
|RALYH
|10,79
|62.977.997
|% -5,10
|
|IHAAS
|9,70
|12.810.294
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,70
|233.127.070
|% -4,63
|
|KRDMD
|12,50
|4.716.090.525
|% 8,23
|
|THYAO
|27,06
|4.000.718.985
|% 1,35
|
|EREGL
|31,74
|3.485.461.188
|% 4,07
|
|GARAN
|11,84
|2.169.490.289
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,77
|1.425.152.144
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,50
|4.716.090.525
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,77
|1.425.152.144
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,42
|667.941.043
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.169.490.289
|% 0,85
|
|DOHOL
|3,12
|550.795.991
|% 0,97
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8390
|13,8468
|% 0,19
|
|Euro
|15,6897
|15,7040
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7397
|18,8337
|% 0,15
|
|Frank
|14,8813
|14,9710
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6756
|3,6940
|% 0,14
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|5,54
|
|Altın Gr.
|804
|804
|4,04
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.316
|5.451
|31,53
|
|Yarım
|2.569
|2.637
|15,25
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|0,91
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 68 artarak (% 0.85 ) 1, 852
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, EMNIS, UZERB, ORCAY, BLCYT
-
16:34
CELHA, ATATP, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
YAPRK, LIDFA, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
Bu seansda işlem gören 261 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem