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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.01.2022 15:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000411 0,15 0,000411 0,15

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212)3841300 gpyinfo@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212)3841300 gpyinfo@garantibbva.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995383


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
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Dolar 13,3680 13,3943 % 0,13  
Euro 15,1178 15,1820 % 0,25  
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Frank 14,4837 14,5709 % -0,86  
Riyal 3,5459 3,5637 % -0,66  
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Altın Ons 1.838 1.839 -4,26  
Altın Gr. 788 788 -7,58  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,44 24,46 0,27  
Gümüş Gr. 10,48 10,48 0,04  
B. Petrol 87,52 87,52 -0,92  
Seans Raporu 18:00
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