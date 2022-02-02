***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.02.2022 12:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Behlül Tuncel 11.01.2018 28 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 15.09.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 15.09.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mümin Türkses
17:592.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,19
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:5913,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1189
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5813
En Düşük
13,3468
17:5915,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1880
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,3772
En Düşük
15,0611
17:59783,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 8,90
|Açılış
|: 783,83
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
789,44
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|74,25
|59.815.556
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|1.182.800
|% 9,99
|
|YEOTK
|63,35
|118.907.593
|% 9,98
|
|VBTYZ
|31,30
|141.973.752
|% 9,98
|
|TURGG
|149,00
|45.632.495
|% 9,96
|
|ORCAY
|63,60
|6.541.896
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.381.921
|% -9,88
|
|SELVA
|15,73
|77.038.317
|% -9,70
|
|EMNIS
|20,62
|272.021
|% -8,36
|
|MANAS
|27,44
|154.901.860
|% -8,10
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|THYAO
|27,80
|2.363.545.049
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|SISE
|13,92
|1.419.033.734
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,43
|575.785.695
|% -2,02
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|TSKB
|1,61
|244.186.255
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4696
|13,4874
|% 0,89
|
|Euro
|15,2358
|15,2713
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,2373
|18,3287
|% 1,10
|
|Frank
|14,6154
|14,7034
|% 1,03
|
|Riyal
|3,5806
|3,5985
|% 0,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,05
|
|Altın Gr.
|785
|785
|9,90
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,13
|
|B. Petrol
|88,95
|88,95
|-0,21
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem